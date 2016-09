Perché la spazzola lisciante è meglio della piastra

/ -































Da New York a Milano, le sfilate Primavera/estate 2017 hanno sancito il ritorno del liscio nella sua versione più flat, stile anni Novanta. Styling sfoggiato anche da molte star su red carpet e front row. Da Jessica Alba a Chiara Ferragni passando per Kim Kardashian che, in quanto a lucentezza della chioma, ha sempre qualcosa da insegnarci.

Come replicare il loro look? Con la versione 2.0 della piastra, ovvero la spazzola lisciante che sta rivoluzionando in modo futuristico il mondo del brushing. Più pratica, più veloce, più moderna. Ci sono almeno sette ragioni per preferirla alla styler tradizionale.

1 - É più veloce, bastano dai 3 ai 5 minuti per ottenere una messa in piega perfetta.

2 - É più semplice rispetto a qualsiasi altro tipo di piastra. Le ciocche, infatti, non vanno passate accuratamente una per una, ma basta semplicemente spazzolarle.

3 - Prima di utilizzarla, non serve tirare i capelli con la spazzola tonda, funziona anche se lasciate asciugare la chioma all’aria o date una passata di phon.

4 - La temperatura costante di 185 gradi rispetta la salute del capello, motivo per cui può essere usata tutti i giorni anche solo per eliminare quelle fastidiose ondine e rose che si creano di notte tenendo appoggiata la testa sul cuscino.

5 - Non vi potete scottare né le mani né la cute.

6 - Cosa c’è di più femminile di darsi un colpo di spazzola?

7 - Il grado di liscio lo potete decidere voi, a seconda della velocità di applicazione. Vi lasciamo con una gallery da cui prendere ispirazione a seconda dell’effetto che preferite, più o meno spaghetto.