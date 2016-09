Acconciature autunno 2016: le trecce di questa stagione

/ -





































































































































Quanti modi ci sono di portare una treccia? Tanti, a cominciare dalla posizione, alta, bassa, laterale, la composizione più o meno spettinata per finire alla texture, che può essere lucida e “pulita” o più opaca. Le passerelle e le collezioni degli hair salon ne hanno proposte moltissime, in ogni foggia e le celebrities ne hanno sfoggiate e ne sfoggiano altrettante. Ne abbiamo viste di bellissime anche sul red carpet dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Matilde Gioli ne portava una posata su una spalla con effetto spettinato durante la cerimonia di premiazione L’Oréal, Camilla Diana la portava come treccina sulla chioma extra long e Cristiana Capotondi ha sfoggiato un raccolto composto proprio da una treccia.

La treccia e l’inverno, quanto vanno d’accordo? Moltissimo, come idea raccolto perfettamente in linea con i colli alti di maglioni e cappotti e per le sciarpe. Un’idea di raccolto, insomma, che esce un po’ dalle solite righe che vogliono code e chignon in pole position tra le acconciature raccolte.

Tra i brand che più hanno sostenuto la treccia, Kérastase, che nel libro “Styling Couture. Il libro di trecce” scrive: «Non è un segreto che le trecce stiano vivendo oggi il loro gran ritorno. La prima lezione da imparare è non avere paura di portarle. State pensando che portare una treccia sul lavoro vi farebbe perdere potere? No. Le trecce portano l’acconciatura a un altro livello e, se fatte bene, hanno il potere di trasformare i vostri capelli (in qualsiasi condizione siano) in un vero accessorio fashion. Perciò, se state ponderando la questione: treccia o non treccia? La risposta è: treccia!».

Che treccia sia, dunque, ma per rendere al meglio l’effetto, occorre utilizzare un prodotto che doni sostegno come Spray à Porter Matérialiste della linea Styling Couture Kérastase, che permette di realizzare acconciature messy, senza l’effetto appiccicoso e che rende lo stile ondulato più sofisticato con la creazione di movimenti morbidi e soffici al tatto.