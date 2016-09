Da quando il long bob, o Lob, o carré lungo è diventato un taglio di tendenza, molte di noi hanno ceduto al fascino di questo hairstyle super trendy. Se pensate che sia difficile realizzare un’acconciatura elegante per capelli medi, guardate come l’hairstylist di L’Oréal Lara Crisci ha trasformato il mio lob in un raccolto chic.

In occasione della Milano Fashion Week, presso il Fashion Hub di Piazza Gae Aulenti, diversi professionisti del settore beauty si sono resi disponibili per valorizzare il nostro look, dai capelli al trucco.

Insomma, un’occasione da non perdere! Cosí ho preso appuntamento presso lo stand L’Oréal e ho chiesto a Lara di realizzare un’acconciatura elegante per capelli medi dall’animo romantico.

Innanzitutto, Lara ha dato volume ai miei capelli lisci con una leggera cotonatura e con la lacca Elnett all’olio di jojoba.

Successivamente ha lavorato delle ciocche molto grosse con un ferro arricciacapelli, creando una base mossa, corposa e naturale. A questo punto ha fissato le onde cosí ottenute utilizzando la lacca Elnett forte, per poi passare alla realizzazione della mia acconciatura elegante per capelli medi.

Seguendo il movimento delle onde cosí create, Lara ha realizzato una piccola treccia laterale. Per portare i miei capelli scalati da una parte del capo, li ha intrecciati morbidamente fissandoli con elastici e forcine.

Quindi ha cotonato la “coda” della treccia per poi accompagnarla al resto dell’acconciatura. Uno spruzzo di lacca Elnett, ed ecco realizzato in 20 minuti un raccolto super chic!

A questo punto un salto allo stand MAC per un ritocco del trucco, et voilà, eccomi pronta per un’occasione speciale.

Ph. Carlo Campi / Fashion Prospects

Valeria di Coco et La vie en rose Fashion and Beauty