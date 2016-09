Phon Dyson, Dafni e Ghd Platinum: le ultimissime novità per i vostri capelli!

Riposti cappelli di paglia, foulard e protezione solare, anche per i capelli è tempo di riprendere la solita routine. È ora di tirar fuori di nuovo spazzole, phon e piastre!

Leggete quali sono le ultimissime novità del 2016!

DYSON SUPERSONIC: l’asciugacapelli intelligente

Ebbene sì, oggi anche i phon possono essere oggetti di design futuristici e super high tech!



Dopo 4 anni di studio, è stato rilasciato in commercio (da pochissimo anche in Italia) Supersonic, un asciugacapelli super leggero e silenziosissimo con funzionalità all’avanguardia. Quali?

1) È il più maneggevole e leggero asciugacapelli sul mercato, grazie alla trovata geniale di alloggiare la meccanica all’interno del manico e non nella parte superiore come nella maggior parte degli altri phon.

2) Con il motore digitale più piccolo mai prodotto, Supersonic è otto volte più potente dei normali asciugacapelli.

3) Troppo potente? Niente paura: ciò che rende questo phon davvero speciale è il controllo intelligente del calore: Supersonic, infatti, contiene un microchip che controlla i livelli di calore 40 volte al secondo, regolando la temperatura dell’aria e salvaguardando la salute del capello.

Unico neo, il prezzo: in esclusiva da Sephora a 399€.

DAFNI: è quasi magia!

In viaggio, in estate: mi ha davvero salvato la “vita” in tantissime occasioni! Per chi è sempre di corsa è l’alternativa perfetta alla noiosa (e lunga) combinazione di phon e piastra: sto parlando di DAFNI, la spazzola termica lisciante più amata di sempre (diffidate dalle imitazioni a 10€, peraltro molto pericolose per i vostri capelli!).

Dotata di una superficie 3D in ceramica, che mantiene una temperatura costante, è in grado di lisciare i capelli semplicemente spazzolandoli. In pratica con DAFNI si ottengono i risultati di una piastra, senza dover perdere troppo tempo e senza rischio di danneggiare i capelli.

Da qualche mese io e DAFNI siamo inseparabili: l’ho provata, testata e poi amata.

Come si usa? E’ facilissimo: accendete DAFNI e attendente giusto qualche secondo. Sarà subito pronta: vi basterà passarla tra i capelli, come una normale spazzola, senza necessità di dividerli in sezioni e senza pericolo di bruciare la cute. E se pensate che appiattisca i capelli, vi sbagliate: se provate a fare dei piccoli movimenti circolari, riuscirete anche a conferirgli volume!

Ricordate, usatela sempre e solo su capelli asciutti e ben districati (come fareste con una piastra).

In esclusiva da Sephora a 199€.

GHD PLATINUM: basta compromessi!

Per chi, invece non riesce a rinunciare alla piastra e, soprattutto la utilizza anche per arricciare i capelli, vi consiglio la migliore in commercio: la GHD Platinum. Ultima arrivata in casa GHD, è la migliore perché ha al suo interno 6 sensori intelligenti che rilasciano un calore costante e uniforme su tutta la superficie delle lamelle e per tutta la durata dello styling. Sono proprio questi sensori di ultima generazione a fare di questa una delle piastre per capelli più delicate e sensibili sul mercato, riducendo il rischio di rottura del capello di oltre il 50%.

Irrinunciabile proprio per la sua multifunzionalità: potete usarla per lisciare i capelli, ma anche per ottenere ricci strutturati o eleganti onde un po’ retrò, un solo accessorio per tantissimi look! Se questo non bastasse, se scegliete la nuova versione pink aiuterete il progetto PINK is GOOD della Fondazione Umberto Veronesi per finanziare progetti di ricerca contro il tumore al seno.

Su www.ghd.com (249€)