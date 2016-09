Coroncine, diademi, pettinini rétro, fiori freschi… I capelli della sposa si possono adornare in mille modi diversi, ispirandosi alle più svariate epoche e acconciature.

Perfetti sia per look sciolti che raccolti o semiraccolti, gli accessori devono rispecchiare lo stile del matrimonio e del vestito. Spesso, infatti, riprendono un tema declinato anche nel bouquet o nell’allestimento decorativo. In altri casi, invece, si orientano su dettagli preziosi che incorniciano il volto. Ecco qualche idea trendy per rendere indimenticabile la chioma del vostro matrimonio:

Il copricapo in organza. Molto chic i mini cappellini da portare da un lato che coprono una porzione del viso a mo’ di veletta, arricchiti da un bel fiore decorativo. Adatti soprattutto per capelli corti e medi, si esprimono al meglio su acconciature modellate ad arte.

Fiori sparsi. Coroncine, fiori singoli inseriti nelle trecce e nelle acconciature più estrose… I fiori trovano sempre ‘terreno fertile’ sui capelli delle spose, soprattutto rose e fiori di campo. In versione ghirlanda, sono perfetti su acconciature sciolte boho chic, in versione ‘singola’ ornano intrecci e semiraccolti romantici.

Fermagli e pettinini gioiello. Un’altra scelta davvero glam è quella di dare un tocco chic alla vostra acconciatura, fissandola con un jewel ad hoc. Pettinini con piccole perle incastonate, fermagli con brillanti, mollette finemente decorate prendono sempre più piede per completare look che non vogliono passare inosservati, ma di classe.

Diademi e corone. Saranno classici, ma questi due accessori restano sempre un must per chi desidera un matrimonio da principessa delle favole. Poggiati sul capo, sono perfetti sia sui capelli sciolti che raccolti e hanno il pregio di dare luce al viso, conferendo allo stesso tempo un aspetto regale.