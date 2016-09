Tendenza colore capelli 2016/2017

Le giornate si accorciano, le giacche invernali riscaldano i nostri corpi ormai pallidi e infreddoliti. L’inverno è arrivato e non possiamo fare altro che accettarlo. Al di là degli aspetti negativi, il bello delle stagioni che cambiano sta nelle tendenze nuove da seguire. Eh sì, perchè non c’è nulla di più divertente di cambiare il nostro look non solo in fatto di abiti ma anche a livello esteriore.

Nello specifico oggi parliamo di capelli e delle tendenze che li riguardano in merito ai colori da sfoggiare.Voglio partire da un colore decisamente poco sobrio ma assolutamente delizioso che è il rosa. Lo abbiamo visto in tv di recente sfoggiato da Caterina Balivo. Non è un colore per tutte, ma Caterina ha seguito il trend e sopratutto ha sfatato il mito secondo cui le more non possono diventare bionde/rosa!

Fedele compagno del rosa, è il biondo cenere, ovvero il biondo non biondo. Infatti è una nuance che non tende al giallo e che sta bene alle donne con la carnagione chiara e occhi chiari.

Occhi scuri e carnagione chiara come me, hanno un nuovo re al quale inchinarsi ( e nel mio caso ho già ceduto alla tendenza): il castano sfumato rosso.

Il castano con sfumature di rosso è un colore caldo che dona subito luminosità al viso e agli occhi. E voi a quali tendenza cederete?