Avete in mente di dare una svolta decisa al vostro look? Questo Autunno Inverno, è il periodo perfetto. Se siete delle amanti dei look particolari, decisi e che si fanno notare tra i tanti altri, allora andrete pazze per questi 5 hair look che andranno di moda nelle stagioni più fredde. Ecco qui gli hairstyles più belli e particolari tra le novità capelli autunno inverno!

Opal Hair: tra le novità capelli Autunno Inverno 2016/2017 ci sono loro. Questa tendenza multicolor prevede colori molto tenui e sfumature pastello che ricordano proprio quelle che si osservano nella pietra opale. Una pioggia di colori che renderanno la chioma sicuramente molto particolare e paragonabile a una vera e propria opera d’arte.

Smoky grey: la tinta grigio e quella lilla che si fondono insieme, regalano una sfumatura sensazionale. Una sfumatura che può variare di intensità e nuance non solo a seconda della base di partenza, ma anche alla quantità di colore applicato e al tempo di posa della nostra tinta. Pronte a perdere la testa per questo nuovo trend?

Super short Style: la parola d’ordine è senza dubbio asimmetria. Per le amanti delle chiome corte e anticonvenzionali le novità capelli autunno inverno 2016/17 saranno una vera scoperta: caschetti cortissimi da portare con frange dallo stile vagamente rock, tagli pixie e scalati e per le ragazze ancora più drastiche, tagli rasati da rendere unici con tinte super colorate.

Cotonatura esagerata: direttamente dagli anni ’80 arriva la rivisitazione della mitica cotonatura. Un trend che sboccia dagli States e che ha contagiato tutto il mondo. Insomma, non abbiate paura di esagerate!

Frangia laterale: tra le novità capelli non poteva mancare di certo lei. La frangia è già stata una delle protagoniste dell’estate e continuerà ad esserlo in inverno con un piccolo cambiamento: le tendenze la vogliono laterale! Vuoi rendere ancora più unico il look? Arricchiscila con delle sfumature colorate!