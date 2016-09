High Bun vs Double Bun

High bun o Double bun? Questo è il dilemma…e nel dubbio fate come Chiara Ferragni che ha scelto entrambi.

Il Double Bun l’abbiamo visto durante la New York Fashion Week mentre durante la settimana della moda milanese ha sfoggiato l’ High Bun.

Le acconciature di cui ci siamo innamorate già mesi fa diventano protagoniste indiscusse insieme alle it-girl che hanno scelto di sfoggiarle ad eventi di moda e non. Perfette da giorno e da sera e soprattutto belle sempre sia nelle versioni “messy” come quella sfoggiata da Kendall Jenner che in quelle “perfette” come nella versione di Kylie. Personalmente sono una grande fan della versione messy dell’ high bun, facilissimo da realizzare e sempre d’effetto. Un piccolo consiglio per la realizzazione di entrambe le acconciature… ricordatevi di utilizzare un prodotto volumizzante eviterete l’effetto “piatto” da studentessa disperata.

Se siete alla ricerca del prodotto adatto vi consiglio di provare:

Kerastase V.I.P (Volume in Powder): spray in polvere volumizzante adatto a tutti i tipi di capelli garantisce una lunga tenuta.

Una buona alternativa al V.I.P di Kerastase è “Volume Maker Powder” di Shu Uemura un prodotto in polvere dotato di pratico applicatore perfetto anche da portare in borsa per ritocchi veloci.

Per chi ha capelli lunghi e sottili, consiglio “60’s Babe” di L’Oreal Professionnel, una polvere texturizzante e volumizzante adatta a tutti i tipi di capelli.

Tra le fan del double bun la (super) modella e attrice Cara Delevingne, la modella Hailey Baldwin e tra le altre la bellissima influencer Negin Mirsalehi.. e voi che look preferite ?