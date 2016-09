Novità capelli Autunno Inverno 2016/17

Passata ormai l’estate, ci ritroviamo tutte a voler cambiare taglio e colore dei capelli. Quali sono le novità capelli di questo Autunno Inverno 2016/17?

I colori più in voga per quest’autunno saranno sicuramente il biondo fragola, castano e mogano.

Il biondo fragola è un super must in questo periodo, è un colore che tende quasi al ramato. Ideale per chi ha una carnagione molto chiara.

Il castano torna di moda in tutte le sue sfumature. Se già siete castane e non volete osare troppo ma allo stesso tempo volete un tocco di luce per i vostri capelli, potreste optare per lo splashlight che dona luminosità, o un degradè di un tono più chiaro del vostro colore di capelli.

Altro must, questa volta solo per le più audaci, sono i capelli color pastello. Passati di moda i capelli color rosso fuoco, fucsia o blu scuro, nei nuovi trend vediamo il rosa tenue, il verde tiffany ed il grigio.

Per quanto riguarda il taglio, sempre in voga il wavy bob, portato però con la riga di lato, un must degli anni 90. In effetti i capelli portati con la riga di lato donano a tutte, alle ricce per ottenere più volume, ma anche alle lisce!

La frangia regina del 2017, super must per chi vuole cambiare è la frangia. Che sia ciuffo, frangia corta o lunga, sarà molto alla moda in questo periodo. Se proprio volete essere super cool, non potete non abbinare alla frangia un carrè netto.

Eccovi alcune novità capelli Autunno Inverno! E voi? Avete già scelto come tagliare e colorare i vostri capelli?