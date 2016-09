La frangia è permalosa

Tra i tanti dubbi esistenziali che stuzzicano il mio intelletto, ce n’è uno che proprio non mi fa dormire: la frangia. Quando prendi in considerazione di tagliare il ciuffo, sai già che le avversità superano i vantaggi, ma portare una frangia è un piacere che tutte –prima o poi, almeno una volta nella vita – si concedono. E io non posso fare a meno di chiedermi: perché la frangia cresce solo fino a che non le imponi di ridiventare ciuffo? Perché è permalosa. Se ricopre il ruolo di protagonista, lei fa il suo dovere: cresce. È fatta di capelli, che altro dovrebbe fare? E non puoi negare l’evidenza, perché è anche la sola speranza a cui ti aggrappi quando ti sbagliano un taglio e ti dicono “dai smetti di piangere, tanto poi i capelli ricresono”. Ma quando le imponi il ruolo di comparsa, questa si arrabbia. Lotta per mantenere la sua posizione, dimostrandoti che anche lei ha voce in capitolo e smette di crescere. Smette per farti capire che non sarà facile liberarti di lei, perché nessuno può mettere la frangia in un angolo! Lei vince sempre e a te non resta altro che metterci una pietra sopra – o una bella fascia – e aspettare il tempo che lei ritiene necessario per uscire di scena!