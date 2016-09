Capelli, mossi da diva

/ -



























Diva is a female version of a hustler, cantava Beyoncé in una delle sue hit, ovvero Diva è la versione femminile di un furfante. Le star lo sanno bene, perché per apparire sempre al meglio hanno trovato la chiave perfetta: i capelli mossi. Così naturali, selvaggi e voluminosi da aver lanciato un trend che impone sempre più chiome “leonine” e che lascia in secondo piano il liscio spaghetto.

Il mosso, insieme al riccio, è infatti lo styling protagonista dell’autunno 2016, rilanciato prima in passerella, poi sui red carpet e infine on the street.

Ma quale mosso prediligere? Prendete spunto dalle 10 star nella gallery: Rita Ora, Alicia Vikander, Diane Kruger, Margot Robbie e Rosie Huntington-Whiteley per esempio, che hanno detto bye bye alle chiome troppo straight. Il perché è comprensibile: le onde, meglio se destrutturalizzate, sono sexy e rock al punto giusto, e stanno bene con qualsiasi look, dal giorno alla notte.

Come realizzarle? Non solo con la piastra, qui il rischio è di ottenere boccoli troppo perfetti, ma da personalizzarle con le mani, stropicciando letteralmente il capello con l’aiuto di prodotti ad hoc. L’Oréal Professionnel ha dedicato all’arte del mosso un linea; il suo nome è Hollywood Waves. Quattro prodotti per quattro risultati differenti che, come il nome suggerisce, strizzano l’occhio alle onde e al glam hollywoodiano.

Nella gallery le ispirazioni e i prodotti, per onde very diva.