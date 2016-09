L’intramontale: lo stile ballerina

/ -

























































Il ballerina bun, basso, appoggiato dietro la nuca, sarà il must da giorno e da sera, con alcune variazioni sul tema, Dior lo reinterpreta in versione doppia, Daks lo riveste della retina della nonna, mentre alla sfilata di Esteban Cortazar è strizzato in un elastico sartoriale. Anche le star si concedono libere interpretazioni: Alicia Vikander sul red carpet del 73º Festival del Cinema di Venezia lo ha sfoggiato alla Carla Fracci, a mezza altezza e decorato da una spilla scintillante.



Nella moda il mood è sintetizzato nell’uso proprio e improrio del tulle, per gonne vaporose come quelle viste alle sfilate di Valentino, Marchesa e Gian Battista Valli. Gli accessori must? La tiara da etoile e la pump bassa che si decora di nastri, ma in abbinamento a strap in pelle e metallo, come la versione Miu Miu, o con piccole borchie secondo la rilettura rock di Valentino.