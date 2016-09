Sapete cosa vuol dire DAFNiare i vostri capelli?

La spazzola lisciante Dafni sta rivoluzionando il mondo del brushing perché per avere capelli lisci a spaghetto la spazzola tonda e la piastra non servono più. E, visto che ci vogliono solo da 3 a 5 minuti per spazzolare le ciocche e ottenere una messa in piega perfetta (ricce comprese), non sarà più necessario iniziare a prepararsi con mezz’ora di anticipo se dopo la doccia bisogna anche stirare i capelli. Insomma, la beauty routine è sempre meno un lavoro e voi avete molto più tempo libero a disposizione senza rinunciare alla cura di voi stesse.

“DAFNIare i capelli” significa proprio questo: lisciarli con un colpo di spazzola e avere sempre la piega fatta perché alla mattina ci vogliono davvero pochi minuti per ritoccarli. Infatti, grazie alla temperatura costante a 185 gradi e alla ceramica che leviga le cuticole e rende la chioma lucida, può essere usata tutti i giorni. L’effetto Dafni è così naturale (basta semplicemente pettinare i capelli) e poco “sì mi sono passata la piastra prima di uscire” da essere in perfetta linea con il trend #IwokeUpLikeThis. Per una bellezza perfetta ma che sembra casuale.

Con Dafni anche i tagli ad alto mantenimento diventano easy e lo sa bene la sua ideatrice Sharon Rabi, di professione ingeniere elettrico, che un bel giorno ha deciso di tagliarsi i capelli. Dopo alcuni commenti negativi, è ricorsa alla piastra ed è stato in quel momento che si è resa conto della effettiva difficoltà che richiede saperli gestire. Così, su suggerimento del padre, ingeniere anche lui, ha creato questa spazzola termica intelligente. Il video dimostrativo che Sharon condivise online ha ottenuto 120 milioni di visite, decretando l’inizio di una nuova epoca per il brushing.