Acconciature da sposa per capelli ricci

Spesso le donne ricce hanno un autentico rapporto di amore e odio con la propria chioma: se da una parte i ricci sono assolutamente affascinanti e trendy, svegliarsi la mattina con un aspetto da libro della giungla ed essere consapevoli di dover spendere tempo ed energie per rendersi presentabili non è il modo più allettante per iniziare la giornata, figuriamoci se la giornata in questione è quella del proprio matrimonio! Ma ecco alcuni consigli per valorizzare al meglio il groviglio che abita il vostro capo.

La treccia romantica. Se i vostri capelli sono particolarmente lunghi, vi consigliamo questa acconciatura: create una treccia laterale morbida a lisca di pesce con la vostra voluminosa chioma, tenendo presente che la treccia deve iniziare più o meno all’altezza del vostro collo. Se volete aggiungere un accessorio, sono perfetti dei fiori freschi per un effetto naturale.

Semiraccolto dalle perle. I capelli ricci si sposano benissimo con un’acconciatura semiraccolta che vi permetterà sia di alleggerire il vostro capo da un cespuglio troppo invadente, sia di lasciar fluire i ricci nella loro bellezza. Acconciate le ciocche ai lati a mo’ di corona e completate la pettinatura usando un elegante fermaglio con perle per fissarla.

Un nodo per raccoglierli. La naturalezza è ciò che più valorizza un capo pieno di ricci. Se volete adottare un’acconciatura con capelli raccolti, tentate di darle un aspetto che sia il più naturale possibile, evitando idee troppo elaborate. Raccogliete la vostra chioma in un elegante nodo dietro la nuca ricordandovi di non tirare troppo: senza l’effetto ‘morbidezza’ i ricci sembrerebbero imbrigliati.

Un cespuglio di gran classe. Se i vostri capelli non arrivano alle spalle, la scelta migliore è lasciarli liberi e selvaggi cercando solamente di dare loro una piega, magari con una riga laterale. Una volta che sarete soddisfatte della forma data alla vostra acconciatura aggiungete un accessorio – ad esempio, un cerchietto – per un tocco di eleganza in più.

Selvaggi e voluminosi. Se siete tra le poche fortunate che vanno orgogliose della propria riccia chioma perché non lasciarla completamente al naturale? Sarete custodi di quell’irresistibile fascino 60’s che da anni cavalca il mondo della moda. Una sola raccomandazione: i vostri capelli dovranno essere più che puliti e splendenti. Un prodotto per dare lucentezza può esservi d’aiuto.