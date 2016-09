Tagli per capelli lunghi: Autunno Inverno 2016 2017

Tagli capelli lunghi? ecco le tendenze per il prossimo Autunno Inverno 2016/2017 dedicate a chi non vuole rinunciare ad una lunga chioma.

Dobbiamo ammetterlo, anche se portare i capelli lunghi significa dedicare tanto tempo per curarli, donano un fascino particolare a chi li porta. Inoltre permettono di realizzare acconciature diverse a seconda dell’umore che si ha quel giorno.

Anche se non vogliamo rinunciare ad avere i capelli lunghi, non significa che non possiamo cambiare stile o taglio di capelli, ispirandosi alle tendenze della prossima stagione. Come capita spesso sono proprio le modelle e le celebrities che, sia sulle passerelle che su i red carpet, dettano i trends che saranno più gettonati e richiesti anche nell’ambito dei tagli capelli. E da ciò possiamo dedurre che quest’anno, chi vuole cambiare hairstyle pur mantenendo i capelli lunghi, sceglierà un taglio scalato o un taglio a strati.

Il taglio capelli lunghi a strati è sempre un’ottima scelta per chi desidera cambiare stile, perché oltre a valorizzare quasi tutti i tipi di viso, non passa mai di moda. Le ciocche laterali scalate donano dinamismo e movimento alle nostre chiome.

Si possono anche scegliere i tagli capelli lunghi a strati asimmetrici e questi sono ideali per chi vuole un look non troppo ordinato, ma “destrutturato”. Questa è un’ottimo trend per chi desidera un’acconciatura comoda ma che allo stesso tempo valorizzi il proprio aspetto.

Spesso si pensa che i capelli ricci siano sinonimo di chioma ribelle e spettinata. In realtà è un grande sbaglio ed è sufficiente un buon taglio di capelli per donare un aspetto sano e lucente ai vostri ricci. I hairstylist più conosciuti consigliano il famoso taglio bob anche per chi ha i capelli lunghi, perché non invecchia mai anno dopo anno.

