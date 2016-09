New York Street Style: la (ri)conferma del riccio

/ -



































Il curly è tornato di moda. Prima sulle chiome delle star e oggi direttamente on the street. A dimostrarlo anche le statistiche: il 55% delle donne vuole capelli vaporosi e voluminosi, che si tratti di beach waves, onde o masse curly ed esplosive.

E sono proprio queste ultime che il mondo del beauty e del fashion sta spingendo sempre di più come nuovo hair trend. Le donne nella gallery, catturare dall’obiettivo street style durante la New York Fashion Week, parlano forte e chiaro: i ricci sono glamour ed eleganti.

Inutile dire che le donne con i capelli ricci si notano di più, vuoi per l’importanza dell’hair styling, vuoi per l’allure tenace che emanano. Perché le ricce fanno parte di una categoria di donne orgogliose di avere i capelli dai volumi XXL, e lo dimastrano anche solo camminando fiere di essere curly.

Quindi ricce, ex ricce o chi sogna di diventare più riccia che mai, dimenticate la piastra e armatevi di prodotti studiati apposta per volumi over. Li ha pensati il brand newyorkese di hair care Redken che ha dato il via all’era della #CurlRebellion grazie a una gamma, la Curvaceous, interamente dedicata ai capelli ricci e mossi. Alla base della nuova formula c’è la tecnologia Curl Memory Complex, che combina l’olio di moringa a un derivato dello zucchero che apporta idratazione, nutrimento ed elasticità, controllando l’effetto crespo. Nella gallery tutti i dettagli.