Come dare volume ai capelli lisci

Oggi ho per voi un concentrato di informazioni per risolvere il problema dei capelli che si appiattiscono.

Con il passare del tempo anche i capelli più corposi si assottigliano. Sebbene la chioma da leonessa dei miei vent’anni sia solo un ricordo, ora che ho superato da un po’ i trenta ho imparato diversi trucchetti per dare volume ai miei capelli lisci.

Innanzitutto affidarsi ad un bravo hairstylist per un taglio che dia movimento. I capelli “pari” risultano più pesanti e piatti, mentre una scalatura ben fatta riesce ad alleggerire e dare volume.

È fondamentale utilizzare prodotti volumizzanti, dallo shampoo allo styling. Per rendere i miei capelli corposi utilizzo la linea densificante di Grow Gorgeous, compreso il siero che agisce alla radice…del problema. Ma soprattutto trovo la mousse volumizzante di System Professional fenomenale per dare volume ai miei capelli lisci. Jurgen Hilow, brand ambassador di System Professional, mi ha consigliato di distribuire Volumize Aerolifter sui capelli umidi, dalle radici alle lunghezze.

Dare volume alle radici durante l’asciugatura è altrettanto importante. Per praticità si possono asciugare i capelli a testa in giù, puntando il phon sulle radici.

Vi anticipo un assaggio dell’intervista rilasciata dalla bellissima IT Girl di Hollywood Courtney Sixx alla celebrity expert Kimberly Jesicka, in esclusiva per Glamour Italia. Nel mio prossimo articolo Courtney ci mostrerà come realizzare 6 acconciature da urlo. Nel frattempo, la star di How2Girl ci svela i suoi trucchi per dare volume ai capelli lisci.

“Mi piace realizzare ogni acconciatura partendo da capelli corposi. Per questo utilizzo uno shampoo e un balsamo testurizzante (Matrix Rock It Texture). Quindi procedo all’asciugatura utilizzando una spazzola tonda. Quando i capelli sono completamente asciutti, li divido in sezioni. Passo alla cotonatura di ogni ciocca e applico un leggero strato di lacca (L’Oréal Ellnet). Poi la avvolgo su un bigodino in velcro e la fisso con una molletta. Scaldo con il phon e rimuovo i bigodini. Mentre spazzolo spruzzo uno strato leggero di spray testurizzante (Prive Finishing Texture Spray).”

Ricapitolando, le parole d’ordine per dare volume ai capelli lisci sono: scalare, asciugare alla radice, cotonare, e infine usare prodotti volumizzanti. Avete altri trucchi da condividere? Lasciate il vostro contributo nei commenti!

A presto!

