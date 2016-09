Tagli capelli scalati come portarli e acconciarli

I tagli capelli scalati sono diventati una delle tendenze più apprezzate dell’ultima stagione e non solo. Scopriamo il perché, come portarli e acconciarli a seconda delle vostre esigenze.

Il taglio capelli scalati è il grande protagonista della stagione invernale anche se in realtà lo è già da molto. Lo abbiamo visto e apprezzato sulle modelle durante le sfilate più importanti e ci ha conquistato perché è capace di donare uno stile pieno di glamour ed eleganza a chi lo porta.

I tagli capelli scalati sono ideali per coloro che vogliono cambiare il loro aspetto senza stravolgere troppo la lunghezza dei loro capelli. Hanno la capacità di dare movimento e dinamismo ai capelli, con quel tocco di personalità in più. Ma come portarli per avere il miglior risultato? Iniziamo a vedere i tipi di tagli capelli scalati che sono divisi in tre categorie principali:

1. il taglio per i capelli lunghi che può essere scalato in modo più o meno evidente a seconda del proprio gusto personale. Per chi ama i capelli lunghi sarà abbastanza facile seguire questa tendenza. Basterà giocare con la frangia, portandola diritta, arrotondata o aperta.

2. il taglio asimmetrico ( o anche definito stile style) che vuole il famoso bob ancora molto richiesto. Per quanto riguarda i capelli con una lunghezza media, la scelta ideale è il taglio bob corto o lungo. Un altro modo per portarli è quello di seguire lo stile grunge, molto diffuso negli anni ’80 e ’90 oppure optare per un caschetto corto ispirato al look retrò, come abbiamo visto alla sfilata di Gucci.

3. infine il taglio corto scalato per chi vuole un’acconciatura sbarazzina. Molto ricercato è il famoso pixie che però non deve essere rasato ma spuntato e a ciocche. Se si hanno i capelli corti ma non troppo, si ha la possibilità di creare tagli capelli scalati portando il ciuffo laterale.

Come avrete capito, ci sono tante possibilità di portare i tagli capelli scalati che risulteranno molto attrattivi su di voi. Il segreto? sceglierlo in base alle vostre esigenze.

