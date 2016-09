Tagli di capelli Autunno 2016: il ciuffo laterale

/ -









































Lo abbiamo visto in passerella, lo riscopriremo meglio sui red carpet, lo intercettiamo già in qualche street style: il ciuffo lungo laterale, comunemente detto “a schiaffo” torna in prima linea con le nuove tendenze capelli per l’Autunno-Inverno 2016-17!

Mai del tutto dimenticato – come dimostrano anche i recenti look di attrici e socialite – quest’Autunno sarà protagonista nel suo mood “piatto e ben definito”, per ricalcare l’intramontabile effetto boyish, corto e spettinato oppure caratterizzato da un twist frisé, per un glamorous effetto rétro. Neanche a dirlo, ha già conquistato trend setter e celeb, Kim Kardashian in primis! Stai progettando di adottarlo per un nuovo look? Ecco una gallery di stili da cui trarre ispirazione.