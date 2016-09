Nuove collezioni moda in arrivo. Quali sono le tendenze per la stagione in arrivo? Quali sono i nuovi tagli di capelli di tendenza per l’autunno 2016 Riga? Frangia? Oppure bob?

In passerella abbiamo visto le novità proposte per questo autunno 2016 ed ecco alcuni spunti per andare dal vostro hair stylist di fiducia con le idee chiare.

Parola d’ordine: naturalezza.

I tagli sono per lo più scalati per conferire volume a tutta la chioma. Si conferma la tendenza della frangia che viene portata lunga fino a sfiorare le sopracciglia con effetti pieni a tutta fronte. I volumi si amplificano con cotonature studiate o frisé anni ’90.

Per chi ama il corto, tra i tagli emerge la beauty-tendenza del carré netto abbinato a frangia corta su tutti.

Per chi ama le misure medie, lo style predominante sarà il mosso spettinato. Sempre attuale, il bob vintage, il caschetto anni Venti dal finish liscio.

Per i capelli lunghi, quest’autunno il capello riccio sarà grande protagonista. E poi spazio alla frangia effetto wet, alle chiome scalate e frangia sleek, alle acconciature con treccia e coda di cavallo, alla riga al centro e onde morbide che nascondo il taglio scalato, oppure con taglio scalato con le sfumature di colore.