Ginger hair: il nuovo trend per l’Autunno 2016

Lo chiamano ginger hair ed è il colore di tendenza per i capelli dell’Autunno/Inverno 2016. Un arancione speziato e vitaminico che ricorda molto le sfumature delle zucche. Un tono glassato che si abbina perfettamente alla palette dell’autunno composta da giallo, nocciola e rosso.

Il colore zucca è già un must a New York; la tendenza, Pumpkin Spice (sì, proprio come il latte), è quella di lasciare alle lunghezze la variante di arancio più vitaminica.

Un tripudio di rosso e bronzo che ricalca la tendenza che negli ultimi tempi privilegia il red ai più canonici biondi o castani, per dare una sferzata di novità alla chioma, ma pur sempre mantenendo un look sofisticato. A fare la differenza sono le sfumature che, nei Pumpkin Spice Hair, virano su bronzo e oro, mixate a regola d’arte su una base che valorizza il colore naturale dei capelli.

Una tonalità golosa e lussuriosa quanto la bevanda! Se siete decise a provarla, ricordatevi di stabilire con il vostro parrucchiere la nuance che più si addice con il vostro colore naturale e la vostra carnagione.

Vi piace? Cosa se pensate?