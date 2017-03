Colore capelli primavera estate 2017

Schiariture “fai da te” per capelli castani

Finalmente, è arrivata la primavera ragazze e dobbiamo “avere cura di splendere” in questa fantastica stagione! Partiamo dai capelli, emblema della femminilità. Se avete una chioma castana chiara o bionda, potete creare dei riflessi naturali con dei semplici rimedi casalinghi.

Primo rimedio:

1. Mettete in infusione in un pentolino d’acqua bollente 3/4 bustine di camomilla.

2. Lasciatela raffreddare.

3. Versate la camomilla sulle lunghezze.

4. Lavate i capelli con lo shampoo e applicate una bella maschera idratante.

5. I vostri capelli appariranno subito schiariti in modo naturale.

Secondo rimedio:

1. Mescolate bene 3 cucchiai di olio di oliva insieme al succo di mezzo limone e a una bustina di zafferano.

2. Applicate la maschera schiarente solo sulle lunghezze.

3. Lasciatela in posa per almeno un’ora.

4. Lavate i capelli con lo shampoo e applicate anche una bella maschera idratante.

5. I vostri capelli avranno i riflessi più chiari accentuati.

Terzo rimedio:

1. Mescolate 2 cucchiai di olio di oliva con 3 cucchiai di miele.

2. Applicate la maschera sui capelli umidi e solo sulle lunghezze.

3. Lasciate in posa il composto per almeno 30 minuti.

4. Lavate i capelli con lo shampoo e applicate una bella maschera idratante.

5. La vostra chioma risulterà lucente e schiarita.

Anche in commercio esistono delle creme prive di ammoniaca da applicare sui capelli umidi, che schiariscono in modo graduale. L’effetto di queste maschere è accentuato se lasciate asciugare la vostra chioma al sole. Anche il calore del phon tuttavia aiuta il processo di schiaritura messo in atto da questi cosmetici.

Se avete deciso di provare uno dei consigli sopra elencati non fatelo per più di una volta alla settimana. Inoltre per evitare che le vostre lunghezze si secchino, dovrete applicare ad ogni lavaggio maschere idratanti o impacchi di olio di cocco.

La piega che fa risaltare meglio il colore degradè? Quella con onde naturali che potrete abbellire ulteriormente grazie a foulard di seta usati come cerchietti.

Spero che l’articolo vi sia stato utile ragazze e alla prossima dritta beauty!

Greta