Come fare le trecce attaccate alla testa: tutorial utili

Sei alla ricerca di un tutorial semplice, veloce e fotografico per realizzare le tanto famose trecce attaccate alla testa? Hai perso ore e ore guardando tutorial su youtube senza alcun risultato (e hai iniziato a pensare che sì, le youtuber hanno qualche potere magico).

No worries! Oggi, ti mostrerò due semplici tutorial fotografici per imparare come fare le trecce attaccate alla testa e ti darò tantissime idee moda. Partiamo?

Iniziamo dalle cose più semplici per poi passare alle cose più difficili.

Prima di tutto: sai realizzare una singola treccia incorporata? Si tratta di una procedura semplice, qui sotto trovi uno schemino da seguire passo passo con dei colori guida.

Sei riuscita a realizzare una treccia? Benissimo, ora è il momento di iniziare a giocare sul serio! Il procedimento è simile, soltanto doppio!

Prima di procedere applicare della spuma sui capelli e, una volta finito, applica della lacca fissante per un risultato duraturo.

Qui sotto un foto tutorial che ti sarà molto utile.

Che ne dici? Sei riuscita? Hai realizzato le trecce che ami su di te o su qualche amica?

Hai trovato i prodotti giusti per il fissaggio? Sono davvero fondamentali! Io ho trovato i migliori sul mercato ad un prezzo mini, come? Ti basterà visitare lo shop online Lookfantastic, selezionare la sezione styling e lasciarti conquistare. Io ti consiglio di scegliere la famosissima spazzola Tangle Teezer per pettinare al meglio i capelli e districare i nodi abbinata al Forme Fatale styling di Kerastase per definire e mantenere la forma dei tuoi capelli.

Ora che sai padroneggiare l’arte delle trecce attaccate alla testa che ne dici di realizzarne ogni giorno una diversa? Qui trovi una gallery di trecce, o boxer braids, di cui ti innamorerai!

Alla prossima!