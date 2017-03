Wavemaker capelli: l’accessorio must have per il 2017

Tutto quello che devi sapere a proposito del wavemaker capelli.

Lo abbiamo svelato nella guida ai capelli moda 2017, te l’ho ripetuto mille volte sul mio canale youtube e continuo a ripetertelo: i capelli mossi sono il vero trend del 2017. Non sai come realizzarli? Ecco qualche consiglio utile!

Il wavemaker capelli sarà il tuo migliore amico, ti accompagnerà in ogni istante della tua frenetica vita e ti salverà dagli odiosi bad hair day.

Alt! Sai cosa è un wavemaker capelli? Letteralmente significa “crea onde” e, per fortuna, non esiste un singolo accessorio che viene definito così, anzi, c’è l’imbarazzo della scelta! Si parte dai meno costosi wavemaker in plastica da applicare al phon fino ad arrivare alle spazzole-phon, ci sono poi le piastre multiuso, gli arricciacapelli e la piastra a onde studiata apposta per donare un effetto onde estive ai nostri capelli.

Hai già trovato il wavemaker capelli perfetto per te? Qui trovi un tutorial utile per realizzare i capelli mossi con la piastra e qui una gallery di capelli mossi.

Alla prossima!