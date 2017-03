Realizzare onde morbide e sexy, con il metodo che vi propongo oggi, ovvero senza calore, è molto facile ed economico! Inoltre, vi assicuro che con questo metodo, anche se avete capelli liscissimi, che non reggono la piega, le onde saranno bellissime e dureranno fino al lavaggio successivo.

Passiamo al tutorial! L’occorrente per realizzare le onde morbide è: uno spruzzino con acqua, una spazzola e bigodini flessibili. Dopo aver lavato, asciugato e spazzolato i vostri capelli, prendete una ciocca e applicate il bigodino, richiudendo poi i due estremi. Continuate per tutti i capelli, invertendo il senso di rotazione del capello intorno al bigodino. Affinché il risultato sia ottimale, è importante che i vostri capelli siano umidi. Quindi se il capello è asciutto, conviene nebulizzare una piccola quantità di acqua con uno spruzzino apposito. Una volta terminata tutta la chioma, i bigodini devono stare in posa almeno due ore. Maggiore è il tempo di posa e maggiore sarà la resa e la durata delle vostre onde. Successivamente, potrete togliere i boccoli, e sistemare i capelli con le mani. Fissate il tutto con la lacca, e siete pronte!

Come potete notare, questo metodo è facilissimo da realizzare, e non rovina per niente i vostri capelli. Rispetto ai metodi che prevedono l’uso di calore, questo vi garantirà una durata del “riccio” maggiore. Di contro, dovrete attendere qualche ora per avere un buon risultato. Ma vi assicuro che il risultato non vi dispiacerà! Inoltre, potete decidere se ottenere un riccio più definito, o un mosso selvaggio. Se preferite la seconda opzione, sarà sufficiente pettinare i capelli con le dite, dando maggiore movimento e volume. Altrimenti, una volta tolto il bigodino, non toccate i capelli.

Guarda il video tutorial per comprendere meglio come realizzare onde morbide e sexy senza calore:

Per altri consigli di bellezza seguimi anche su Instagram!

Rossella