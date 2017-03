Proteine: cosa sono e a cosa servono?

Alla scoperta del mondo proteico. Proteine: uno di quei termini dei quali conosciamo qualcosa a grandi linee ma non tutto. Ad esempio che molte diete sono dette proteiche o iper-proteoche perché privilegiano un’alimentazione a base di proteine, appunto, a discapito dei carboidrati. Oppure che sono contenute in cibi come carne e pesce, uova, legumi, latte… Ma le proteine sono anche un ingrediente di prodotti cosmetici creme, trattamenti skin care e hair care. E dunque, cosa sono, precisamente?

COSA SONO

Tecnicamente Wikipedia spiega: “Le proteine (o protidi) sono grandi biomolecole (o macromolecole) costituite da catene di amminoacidi legati uno all’altro da un legame peptidico (ovvero un legame tra il gruppo amminico di un amminoacido e il gruppo carbossilico dell’altro amminoacido, creato attraverso una reazione di condensazione con perdita di una molecola d’acqua). Le proteine svolgono una vasta gamma di funzioni all’interno degli organismi viventi, tra cui la catalisi delle reazioni metaboliche, funzione di sintesi come replicazione del DNA, la risposta agli stimoli e il trasporto di molecole da un luogo ad un altro”. In pratica, si tratta di una parte fondamentale delle cellule di tutti gli organismi viventi, sia animali che vegetali e contengono, tra le altre cose, ferro, fosforo, zinco, rame, zolfo… tutti elementi necessari al buon funzionamento dell’organismo e si trovano nei muscoli, nei tessuti, nel sangue. Il corpo è costituito da circa il 15 per cento da proteine, il 65 per cento delle quali si trova nei muscoli.

PROTEINE E ALIMENTAZIONE

Alcuni alimenti sono più ricchi di proteine di altri: carne, pesce, uova, latte, legumi e cereali. Ne sono poveri frutta e verdura. In genere gli studiosi concordano sul fatto che l’apporto di proteine con la dieta dovrebbe essere di circa il 12 – 13 per cento del totale delle calorie da assumere della giornata. Le proteine si ossidano e distruggono e compito dell’alimentazione è sostituirle. Il problema di una loro eccessiva assunzione riguarda lo smaltimento da parte dell’organismo: il processo comporta la liberazione di sostanze tossiche che, in eccesso, i reni faticano a smaltire. Dunque se si segue una dieta iperproteica (tra le più famose, la Atkins, la Scarsdale, la Dukan), occorre bere molto e soprattutto non seguirla per un lungo periodo.

PROTEINE E CAPELLI

Le proteine sono elementi indispensabili nella struttura capillare: cheratina e melanina, ad esempio. Il brand hair care Redken, avendone compreso l’importanza, ha messo a punto la tecnologia RCT Protein Complex, un complesso a base di tre proteine: proteina della soia che aiuta a dare corpo alle radici, arginina che apporta idratazione alla fibra capillare e sepicap che agisce sulle punte. Per trattare i capelli dalla radice alle lunghezze, fino alle punte, per un risultato di massima morbidezza, forza e brillantezza, donando a tutti e tre i livelli il nutrimento mirato di cui hanno bisogno. Le linee che contengono questo complesso sono: All Soft, Extreme e Color Extend Magnetics. Le nuove Mega Mask contengono due formule che si mescolano durante l’applicazione: la maschera che dona un condizionamento profondo e un extender per benefici che durano fino a 3 shampoo.