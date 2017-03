Capelli corti: tagli, styling e colori per giovani ragazze

Il corto seduce, il corto ammalia e se osi, probabilmente non torni più indietro. Ma soprattutto, il corto non ha età, è trasversale ed eclettico, sta bene a 20 ma anche a 40 e soprattutto a 50 anni e oltre, quando è consigliato, per lo più. Cambia il mood però, perché se a 50 anni è consigliabile indirizzarsi verso la sobrietà, a 20 ci si può sbizzarrire con forme, finish, styling e colori.

E poche stagioni, come le ultime e l’attuale, hanno fornito spunti per osare: con colori che non trascurano nessuna nuance della palette cromatica dei biondi, dei castani, dei rossi e dei neri, magari interrotti da ciocche in contrasto, fluo o tono su tono. Con tagli decisi ma versatili, che consentono di cambiare styling con un colpo di spazzola o con un soffio di lacca, in equilibrio tra rock e glam.

Asimmetrici o lineari, sfilati e scalati, con volumi alti e morbidi o appiattiti su nuca e fronte. E poi movimento, con onde enfatizzate da punti luce posizionati per dare profondità ed effetti tridimensionali. Ciuffi e frange o entrambi, in un gioco di reciproco scambio, cortissimi o più lunghi, ma sempre portati come indispensabili accessori per personificare ogni look.