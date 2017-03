Ogni donna ama sentirsi in ordine e avere una chioma lucida e impeccabile. La piastra è il metodo più comodo e veloce per ottenere un’acconciatura liscia, senza un capello fuori posto. Il problema? Il forte calore che sprigiona, a lungo andare, finisce per seccare e danneggiare irreparabilmente i capelli. Fortunatamente, se non andate di fretta, esistono metodi che vi permetteranno di stirare senza creare danni. In ogni caso, prima di procedere, utilizzate uno shampoo lisciante e protettivo e un balsamo nutriente, così da rafforzare i capelli e scongiurare l’effetto crespo. Ecco come avere capelli lisci senza piastra:

1. Provate la ruota svedese. Un metodo che richiede tempo, ma non danneggia la chioma in alcun modo. Dividete i vostri capelli (quando sono umidi) in sezioni e arrotolateli, ciocca per ciocca, stretti attorno al vostro capo. Una volta raccolti tutti e fissati, copriteli con un panno in cotone, che lasci traspirare, e aspettate qualche ora. Una volta tolto il panno sciogliete tutto e pettinate. Se avrete eseguito i passaggi nel modo giusto vi troverete con una chioma perfettamente liscia.

2. Utilizzate una maschera lisciante. Esistono in commercio tante diverse maschere per capelli con effetto seta o effetto lisciante; il segreto è trovarne una adatta ai vostri capelli. Applicate la maschera quando i capelli sono bagnati facendo attenzione a non tralasciare alcuna sezione, lasciate agire per qualche minuto e, infine, sciacquate. Potete poi lasciare asciugare i capelli dopo averli raccolti in una coda stretta (così da aumentarne l’effetto) e pettinate con una spazzola dall’alto verso il basso. In alternativa, potete anche creare la vostra maschera lisciante casalinga con oli naturali come l’olio di cocco, noto per il suo effetto anticrespo.

3. Tirate i capelli con spazzola e asciugacapelli a ioni. Quest’ultimo metodo prevede l’utilizzo di calore, motivo per cui è sconsigliato rispetto ai primi due; tuttavia, si tratta di una soluzione più rapida per lisciare i capelli creando molti meno danni rispetto alla piastra. Avvolgete la vostra chioma, ciocca per ciocca attorno a una spazzola tonda e tirate verso il basso esponendola al getto di aria calda del phon. L’asciugacapelli deve essere a ioni, così da poter svolgere l’operazione in minor tempo (asciuga più velocemente) e sottoporre i capelli al calore più brevemente. Vi consigliamo di applicare prodotti per capelli protettivi prima di procedere con l’operazione.