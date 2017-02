Shampoo al caffè per far crescere i capelli

Avete mai sentito parlare dello Shampoo al caffè?

È una tecnica che arriva dal Brasile e dicono che faccia crescere i capelli più velocemente, rallentandone la caduta.

Addirittura fino a 4 cm in un mese, ma personalmente non ho ancora avuto modo di provarlo.

A quanto pare, la caffeina, contenuta all’interno del caffè, andrebbe ad agire sui bulbi piliferi del cuoio capelluto, stimolando la crescita dei capelli.

Per realizzarlo, prendete:

– 1 flacone di shampoo (preferibilmente bio)

– della caffeina in polvere (che potete trovare nei negozi bio)

A questo punto, per ogni 100 ml di shampoo, aggiungete un cucchiaio grande di caffeina in polvere.

Mescolate bene, lasciate riposare per 48 ore e ricordatevi di agitare bene prima di ogni utilizzo.

Se fate fatica a reperire la caffeina potete usare del normale caffè in polvere per moka.

Anche se dicono sia meno efficace, dato che contiene meno caffeina.

Se invece avete i capelli molto chiari, potete sostituire la caffeina con la polvere guaranà, evitando il rischio di scurirli.

Si usa come un normalissimo shampoo.

Applicatelo sui capelli massaggiando bene la cute con movimenti circolari, lasciate in posa qualche minuto e risciacquate.

L’uso raccomandato è di due volte la settimana, alternandolo ad uno shampoo normale, per un massimo di tre mesi.

Evitando così che i capelli si secchino troppo.

Dopo una pausa di un mesetto, che lascia “respirare” i capelli, potete riprendere con il trattamento.

Ovviamente queste non sono regole ferree.

Regolarvi voi con le modalità e i tempi di somministrazione, dipende da come reagiscono i vostri capelli.

