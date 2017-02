Capelli colorati senza pensieri: ecco le novità non permanenti

Sognate capelli colorati color pastello ma siete bloccate da mille timori del tipo: come starò? Sarà adatto alla mia età? Sarà appropriato nel luogo in cui lavoro? Rovinerò irrimediabilmente i miei capelli?

Ecco, i parrucchieri lo sanno e sono i primi, spesso, a sconsigliarti i capelli colorati: per far sì che attecchisca un colore pastello c’è bisogno prima di ossigenare i capelli e il colore sopra sbiadisce troppo in fretta, per non parlare della ricrescita scura sempre in agguato.

Ecco che qualcuno ha pensato a porre rimedio realizzando il tuo sogno solo temporaneamente: quanto basta a farti togliere uno sfizio o a sperimentare prima di pensare a una soluzione più permanente.

Sto parlando delle diverse soluzioni che L’Oréal ha messo a punto con Colorista Paint:

DA 2 A 15 LAVAGGI Si chiama WASHOUT ed é una colorazione temporanea diretta senza ammoniaca e senza ossidanti. Dura dai 2 ai 15 shampoo a seconda del colore scelto. Funziona solo sui capelli biondi, chiari o scuri che siano. 1 SOLO LAVAGGIO Si chiama SPRAY COLORE 1 GIORNO. Colora istantaneamente i tuoi capelli grazie alla sua formula con micro pigmenti di colore. Si asciuga rapidamente, non appiccica, non appesantisce i capelli e va via con 1 shampoo! I capelli rosa sono da provare assolutamente!

PERMANENTE

Se volete passare a un colore permanente c’è anche Propose Fantasy Color Cream, una innovativa versione formulata per crare colori intensi e vivaci e sfumature a lunga durata. Oltre a colorare, idrata e apporta morbidezza al capello grazie a un complesso naturale a base di alga marina, aloe vera e germe di grano.

ONE DAY

Da provare anche le Color Bug di Kevin Murphy, mini capsule poco impegnative ripiene di polvere opaca e super-pigmentata per colorare frange e ciuffi.

Pronte a sperimentare senza paura?