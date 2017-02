I capelli ricci sono spesso un cruccio per molte donne perché si crede che le acconciature riservate a loro siano troppo difficili. Un falso mito da sfatare: basta avere forcine, ciambelle per realizzare splendidi chignon, un foulard e 10 minuti di tempo per uscire di casa perfette. Partiamo con il cronometro.

1 Raccolto morbido. Ciocca dopo ciocca si tirano su tutti i capelli e si fermano con delle mollettine, lasciando che qualche ricciolo possa ricadere libero sul viso.

2 Torchon intrecciati. Si seziona una ciocca corposa i capelli sulla parte alta della testa e la si ferma con una pinza. Passiamo poi alle lunghezze: vanno divise in due sezioni, per realizzare poi due code laterali. Si prende la prima sezione di capelli, la si cotona, la si porta indietro e la si ferma con le forcine. Sopra si incrociano le due codine precedentemente arrotolate e si fissano con altre forcine.



3 Chignon alto con ciuffo. Si inizia facendo una coda alta, avendo cura di lasciare liberi i capelli ricci che fanno parte del ciuffo o della frangia. Si realizza uno chignon fissando il tutto con le forcine. Non resta che raccogliere i capelli ancora sciolti e fermare il tutto con un’altra forcina sopra l’orecchio, dal lato che si preferisce.

4 Mezza coda con cerchietto. Con due forcine si fermano i capelli in una mezza coda alta. Dal lato in cui i capelli sono più lunghi si prende una ciocca lunga e sottile, e la si fa girare sopra la testa e la si fissa come a formare un cerchietto.

5 Treccia a spiga laterale. Dedicata alle donne con i capelli ricci molto lunghi: si inizia raccogliendo le lunghezze in una coda bassa chiusa con un elastico. La si divide in due parti, si seziona una mini ciocca esterna da una delle due sezioni e la si porta sulla ciocca opposta. Questo fondamentale passaggio si ripete, in modo alternato da destra verso sinistra e viceversa, per tutta la lunghezza della coda, chiudendo poi il tutto con un piccolo elastico.

6 Doppio bun. Si dividono i capelli in due sezioni, e le lunghezze si racchiudono in due bun o mini chignon alti ai lati della testa. Il resto dei capelli, ovvero il ciuffo sulla fronte, resta libero di muoversi e può incorniciare il viso.

7 Raccolto rétro. Si raccolgono i capelli ricci in una coda alta reverse, che lascia cadere i ricci sulla parte alta della testa. Per tenerli fermi, basta un foulard oppure un bandana avvolta intorni, che fa tanto anni ‘50.

8 Doppia coda. Per mantenere la coda vaporosa il segreto è … farne due. La prima si realizza alla base della nuca utilizzando un elastico morbido. Con i restanti capelli si procede con la seconda coda, che va a coprire la prima, per un effetto esplosivo anche con le chiome legate.

9 Raccolto arrotolato. Si divide la capigliatura in due sezioni seguendo la riga laterale dei capelli. Si inizia ad arrotolare i capelli dal lato dove sono più lunghi fino a scende lungo la nuca e a formare così una grande ciocca. Si ferma il tutto con alcune forcine e si ripete questo procedimento con l’altra sezione di capelli. Le parti finali delle due ciocche arrotolate si uniscono per formare una coda bassa o una treccia.

10 Chignon alto. Si realizza una coda alta e poi si usa una ciambella morbida. La si posiziona alla base della coda, mentre le lunghezze si dividono in due ciocche: se ne arrotola una per volta attorno alla ciambella, una in un senso e poi l’altra nel senso opposto, fermando il tutto con le forcine.