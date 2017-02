Test. Quanto sei “green”?

Sei di quelle che quando si lavano i denti chiudono il rubinetto dell’acqua o non fai nemmeno la raccolta differenziata? A tavola come ti comporti? Mangi e compri di tutto, o cerchi di privilegiare gli alimenti bio controllando le etichette mentre fai la spesa? E con i prodotti di bellezza? Scegli in base agli ingredienti, il più naturale possibili e rispettosi dell’ambiente o ti lasci prendere da altri fattori come il brand?

Misura il tuo grado di eco-sostenibilità e, se risulta basso in particolar modo, comincia a porti qualche domanda e cerca di assumere un atteggiamento più rispettoso dell’ambiente. Magari cominciando dalla bellezza, utilizzando prodotti con ingredienti di origine naturale, in particolare vegetale, come quelli di Phyto, il brand hair care che nelle sue formule racchiude attivi di origine vegetale e fitoestratti. Ovviamente senza solfati, parabeni etc. Dai un’occhiata al sito Phyto e scegli il prodotto che più fa per te e che ti farà sentire più vicina all’ambiente.