Hair color is the new make-up. Facciamo un ripasso di tutti i trend di colorazione

Il colore? Si applica come fosse make-up. Mai come quest’anno l’hair color è stato sdoganato, diventando il risultato del mood del momento, il look che rispecchia lo stato d’animo con cui ci alziamo alla mattina, proprio come succede con il trucco. Il colore dei capelli non è più quello che sta meglio, ma quello che fa stare bene. Non solo castano, rosso e biondo, ma anche rosa, verde, blu e tutte le sfumature possibili applicate con le tecniche più innovative. Non ci sono più regole. E i trend che impazzano in rete sono quelli più colorati: dagli unicorn hair, ai denim e rainbow hair, al pink copper.

Anche i nomi prendono ispirazioni dal mondo del trucco. Basta pensare al Color Correcting, la tecnica che i make-up artist usano per camuffare le imperfezioni usando il beige per nascondere le occhiaie o il viola per attenuare il colorito giallognolo, che sui capelli diventano prodotti capaci di spegnere il riflesso indesiderato, ad esempio il verde per togliere il rosso. O ancora, Colorfulhair come se fosse una eyeshadow palette, ovvero ombretti dai colori sempre nuovi per ogni stagione che possono essere applicati da soli o mixati fra loro.

Ma proprio perché le tecniche sono tantissime, non sempre riusciamo ad andare dal parrucchiere di fiducia spiegandogli esattamente la sfumatura che desideriamo. Facciamo, quindi, un ripasso di tutti i trend. Dallo shatush al sombré, ecco come orientarsi nell’universo del colore. Con l’aiuto di L’Oréal Professionnel vi risolviamo la vita proprio come farebbe la vostra esperta best friend!

DÉGRADÉ

È una tecnica perfezionata dall’hair stylist Giorgio Violoni e consiste in particolari sfumature che ravvivano e schiariscono i capelli con naturalezza man mano che si scende verso le punte.

SHATUSH

Ideato da Aldo Coppola nel 1991, è una schiaritura che riproduce l’effetto del sole quando si è al mare. I riflessi possono essere fino a tre volte più chiari rispetto al colore della base.

DIP – DYE

È una schiaritura netta, con un forte contrasto tra le radici e le punte. Ne sono un esempio le lunghezze rosa o azzurre.

SUNSHINE

Chiamato così da Compagnia della Bellezza, sarebbe il bronde, ovvero un mix di biondo e bruno, beige oro e moka miscelati per creare nuovi riflessi. In superficie i capelli appaiono schiariti mentre la base è ombreggiata con nuance più scure.

OMBRÉ

Lo stacco di colore è piuttosto netto. Scuro alle radici e molto più chiaro sulle punte.

SOMBRÉ

Si tratta di un effetto ombré ma nella sua versione soft. Cioè con lo stacco meno netto tra radici e punte.

FLOW COLORS

Sono un’insieme di quattro tecniche messe a punto nei saloni Class. Delight per un effetto dip –

dye in diverse sfumature; Reverse, per illuminare come un raggio di sole orizzontale

piccole sezioni sulle lunghezze; Blocking, per uno stacco di colore netto e deciso; Shadows sfumature soft che si intrecciano con il colore base dei capelli.

HAIR CONTOURING

Si ispira al contouring del make-up, che serve per definire i volumi del viso e camuffare i difetti con un sapiente gioco di luci e ombre, solo che invece di scolpire la faccia con terre e pennelli si perfeziona l’ovale con schiariture all’altezza giusta dei capelli.

HAIR STROBING

Proprio come lo strobing del trucco, questa tecnica punta a illuminare i capelli come farebbero i raggi del sole, per un effetto sunkissed. I colori utilizzati sono soprattutto chiari, stesi a

mano libera e usati per enfatizzare con punti luce i tratti del viso.

DRAPING

Un mix di castani miscelati tra loro, che danno vita a nuance uniche e a colori tutt’altro che piatti. Un po’ come quando i make-up artist miscelano più sfumature di fondotinta per trovare quella perfetta e che meglio si adatta a una particolare carnagione.

BRONZER

È l’effetto sunkissed per le castane. Invece di riflessi biondi, la chioma è illuminata con sfumature bronzo molto calde.

COLOR GLOW

Capelli glossy e brillanti. Esattamente come applicare un gloss sulle labbra per dare nuova vita a un rossetto mat.