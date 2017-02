Un’acconciatura con il fiocco

«Sia io che Tory siamo stati ispirati da Katharine Hepburn nel film The Philadelphia Story. Per me, i capelli puliti migliorano la resa dello styling individuale di ciascuna modella e permettono di lavorarli meglio. – spiega l’hairstylist Guido Palau per Redken – Una volta lavati, li ho tirati indietro, in una coda bassa, e fissati con un nastro di velluto nero molto spesso e largo, che evoca il romanticismo sofisticato dell’intera collezione. Ho voluto che tutte le modelle avessero i capelli con la riga centrale, per dare loro un maggior tocco di femminilità, in stile Tory Burch».

Sia la designer che l’hairstylist si ispirano così alla moda anni Quaranta indossata da una tutto pepe Katharine Hepburn in uno dei film cult di Hollywood. Complici bijoux di tutto punto, scarpe e borse in jacquard abbinate al vestito, tuniche leggiadre in seta stampata e completi bon ton che tanto ricordano le divise delle signorine per bene. E, dulcis in fundo, un fiocco chilometrico in velluto annodato a una coda bassissima.

Qui gli step realizzati da Guido Palau nel backstage, con prodotti Redken.

- Preparare i capelli con diamante Oil Shampoo e Conditioner per detergerli e donare brillantezza.

- Creare una riga centrale con le dita, per lasciare il movimento più fluido.

- Applicare Satinwear sulle radici.

- Aiutandosi con le dita, asciugare i capelli verso il basso per eliminare l’effetto crespo.

- Asciugare le lunghezze dei capelli, mantenendo la loro naturale texture.

- Tirare i capelli indietro, in una coda bassa. Fissare poi con un elastico.

- Se necessario, usare una piastra per dare maggior movimento allo styling.

- Legare il nastro di velluto nero, creando un fiocco ampio.

- Terminate con la lacca per mantenere la corona della testa liscia.

- Se lo si desidera, lasciare libera qualche ciocca di capelli, per ammorbidire il look.