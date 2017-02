Cura dei capelli Greenery: quando ad essere verde non è solo l’outfit

Vivace e frizzante, autentica ventata di rivitalizzante freschezza il Greenery trionfa nel 2017 come colore dell’anno, simbolo di freschezza e brio. Nei prossimi mesi è d’obbligo inserirlo negli armadi ma nel frattempo possiamo iniziare dal beauty case.

La scelta green non può dipendere solo dal colore, ad esempio brand come TEK e ELCHIM propongono prodotti verdi non solo nell’aspetto ma anche nell’utilizzo e sono perfetti per la cura dei capelli greenery in totale rispetto per l’ambiente.

Esistono 8 tipi di capello e ognuno necessita di un flusso di aria e di una temperatura specifica. 8thSense di Elchim è il primo asciugacapelli che si adatta a tutti e otto i tipi di capello, da quelli più lunghi e forti fino a quelli delicatissimi dei bebé. Il cuore di 8thSense è un motore gestito da un avanzatissimo variatore elettronico che permette di creare infinite modulazioni di temperatura e potenza e consente di creare pieghe perfette lavorando anche alle minime potenze e con una silenziosità tale da non disturbare neppure il sonno di un bambino. Grande efficienza, bassi consumi, rispetto per l’ambiente ed è totalmente Made In Italy.

Tek, leader nella produzione di spazzole e accessori per il bagno, con i suoi prodotti 100% hand made in Italy, si contraddistingue da sempre per la grande tradizione artigiana. Tutti i legnami utilizzati da Tek provengono da foreste dove si pratica la reimpiantumazione, ecco perché le spazzole e i pettini Tek sono certificati FSC, Forest Stewardship Council, riconoscimento dato ai prodotti contenenti legni provenienti da foreste gestite in maniera corretta e responsabile. La parte di finishing, fatta a mano, viene realizzata secondo principi ecosostenibili attraverso l’uso di olio di lino e cera d’api colorata con aniline vegetali. Le spazzole Tek con dentini in legno massaggiano la cute, riattivano la circolazione sanguigna, rafforzano i bulbi piliferi, assorbono l’eccesso di sebo e le impurità depositate sul capello, sono ipoallergeniche e antistatiche.

La cura dei capelli non è mai stata così tanto green e per sapere quali prodotti usare prova a dare un’occhiata QUI!

