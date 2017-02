Test. Che bionda sei?

“Bionditudine” e personalità. Si dice che si è “bionda dentro” e che in qualche momento della vita si decida di diventare bionda. C’è chi osa fino in fondo e chi, invece, lo fa ma “con giudizio”. Chi si dà alle tonalità calde, da californian girl e chi, invece, preferisce le tonalità più fredde, da nordica. E qualunque sia il risultato, l’importante è fare in modo da rispettare il capello e la sua salute. I servizi di schiaritura possono infatti sensibilizzare la struttura capillare e in particolare i “legami forti”, i cosiddetti “ponti di solfuro” e i legami deboli, di tipo elettrostatico. Insieme contribuiscono al mantenimento della coesione della struttura della chioma.

Il servizio Smartbond di L’Oréal Professionnel aiuta proprio a preservare questi legami e dunque la fibra capillare, contribuendo a rinforzarla, grazie ai componenti smart che costituiscono la formula. “Smartbond è il nostro nuovo servizio per la protezione e il rafforzamento dei capelli, creato specificamente per i nostri parrucchieri. Con i suoi 100 anni di competenza scientifica e conoscenza professionale nella cura dei capelli e in collaborazione con i Top Colorist internazionali, il Dipartimento Ricerca e Innovazione di L’Oréal ha creato Smartbond. Smartbond è un sistema inedito che protegge e rinforza i capelli durante i servizi tecnici (di decolorazione e di colorazione). Smartbond si compone di 3 step, i primi 2 specifici per il salone e il 3° per l’utilizzo a casa. É molto semplice da utilizzare e si adatta alla routine del parrucchiere”, spiegano dai laboratori L’Oréal.