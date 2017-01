Se la frangetta non vi convince ma volete cambiare il vostro look, il ciuffo laterale è quello che ci vuole: lo dice anche la moda capelli 2017. Una scelta sempre interessante che permette di dare movimento all’acconciatura e che mette in risalto lo sguardo, il ciuffo ha rappresentato un tratto distintivo per lo stile di alcune star che devono molto anche alla capigliatura. Super sparato quello di Madonna negli anni ‘80, cotonato per i rocker a cavallo tra gli ‘80 e i ‘90, iconico quello di Jennifer Aniston nel periodo di Friends, ultra copiato dalle donne di tutto il mondo. Il ciuffo laterale è sempre la scelta giusta: lungo o corto, liscio o spettinato non se ne può davvero fare a meno.



Lineamenti del viso

Il taglio di capelli, quando ben fatto, permette di riequilibrare i volumi del volto. Stesso discorso vale anche per il ciuffo laterale, che non è solo un escamotage per far ricrescere con stile la vecchia frangia. Un ciuffo laterale è molto di più: addolcisce i lineamenti del viso spigoloso, snellisce i volti paffuti, smorza l’effetto del naso lungo, enfatizza lo sguardo. Il ciuffo a regola d’arte è appena scalato e arriva di poco a coprire l’orecchio.

Pixie e short bob 2017

Il ciuffo laterale rappresenta il giusto compromesso fashion per un taglio di capelli fresco, sbarazzino e sexy al punto giusto. Il pixie cut aggiunge qualche lunghezza, grazie al maxi ciuffo da portare spettinato o anche in modalità wet per la sera. Il ciuffo laterale permette di apportare nuova vita allo short bob, anche nella versione super-liscio per un look vincente. In entrambi i casi perché non sfoggiare qualche schiaritura?

Lunghezze … variabili

Il ciuffo laterale non è adatto solo ai capelli corti. I giochi di scalature sono quelli da chiedere al parrucchiere, per dare una svolta al taglio dei capelli: in questo modo il look è più armonioso anche quando le lunghezze sono importanti. Per lo styling c’è solo che l’imbarazzo della scelta a partire dai raccolti, come code e trecce, fino al wet look e alle onde che tanto adoriamo, per un risultato armonioso e di grande effetto, otttenuto grazie a gel e cere modellanti.

Lo styling ad hoc:

Deve essere morbido ma dalla lunga tenuta. Ecco perché un prodotto in spuma è l’alleato ideale per modellare il cosiddetto side flick. Mousse Tecni.Art Full Volume di L’Oréal Professionnel è strategica per dare al ciuffo la forma desiderata, lavorando i capelli con le mani da bagnati. Se poi lo styling continua con spazzola e phon, leggerezza, tenuta e luminosità sono garantiti.