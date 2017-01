Hair tutorial da star con le sorelle Poppy e Chloe Delevingne

Celebrità o no le dinamiche tra sorelle sono sempre le stesse. Una che prende il controllo della situazione e l’altra che fa da spalla. Lo dimostrano le due sister maggiori di Cara Delevingne, Poppy e Chloe, ambasciatrici di Wella SP e intervistate da Glamour alla Spa superpremiata Lanserhof Lans di Monaco. L’incontro è avvenuto in occasione della presentazione del sevizio EnergyCode™, una sorta di lettura delle impronte digitali dei capelli che rivela il loro stato energetico e aiuta a individuare il rituale personalizzato per ognuno.

In un momento di pausa dallo shooting le due sorelle ci hanno regalato un tutorial unico, speciale, messo in scena solo per le lettrici di Glamour. Poppy, la modella e secondogenita della famiglia Delevingne, ha mostrato come realizzare il cosidetto “magic knot“, lo chignon alto senza forcine, usando come modella la sorella maggiore Chloe, mamma e filantropa. «È Poppy che è sempre stata portata per lo stile in famiglia, io non potrei dare consigli in proposito, mentirei», commenta Chloe nell’istante in cui la top-model inizia ad armeggiare con i suoi capelli. Se volete saperne di più di poppy e Chloe a confronto l’intervista delle due sorelle è su Glamour di Febbraio a pag. 200. Intanto guardate in video come si fa il magic knot.