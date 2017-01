Treccia alla tedesca: how to

Che io sia un’amante delle trecce non è un mistero. Che siano alla francese, a spina di pesce, o a corona, sono sempre una valida alternativa. Il primo requisito per poter realizzare una treccia alla tedesca è avere i capelli lunghi e il meno scalati possibile. Se li avete corti o troppo sottili provate con le extensions. Io le uso per dare un maxi volume che rende il risultato ancora più scenografico. Le mie preferite sono le Flixy Hair, colore Bardot da 20 inch (160 grammi). Sono di capelli veri, e anche rivoluzionarie perchè non si attaccano con le clips ma si reggono con un filo trasparente.

Ma come si procede ad intrecciare ciocca per ciocca? Se siete abili con la treccia classica, vi basterà procedere al contrario, cioè anzichè intrecciare dall’alto verso il basso, dal basso verso l’alto. Per capire meglio cliccate qui per un video (per creare la treccia simile alla mia), e qui per una treccia alla tedesca versione base. Io amo farla partire molto in alto, quasi come fosse una corona. Mi piace poi partire con la tedesca e passare alla spina di pesce sulle lunghezze per creare un effetto non scontato. Mi raccomando usate una lacca per fissare il tutto: io uso la gomma lacca Phyto. Uno dei segreti (una volta ultimata la treccia) è quello di allargare le ciocche dal basso verso l’alto per dare più volume. Altro suggerimento è quello di allenarsi e allenarsi. Vedrete che al quarto tentativo riuscirete a capire la tecnica e a realizzare fantastiche acconciature.