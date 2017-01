Quello dei capelli fini è un cruccio che attanaglia l’universo femminile nei 5 continenti. Alcune celebrità come Kate Moss, Britney Spears (quando è senza extension), Cameron Diaz e Sharon Stone hanno dimostrato che si può essere sexy anche senza sfoggiare una chioma da pubblicità. Non ci resta che raccontare alle care “capellone” quali sono i problemi delle donne con i capelli fini.

1. L’effetto sporco è sempre dietro l’angolo

Uno dei gesti da non fare è quello di non toccarsi i capelli. In quanti libri e film ci è stato detto che giocare con la capigliatura aumenta il fattore sensualità? Tante, anzi troppe volte. E chi l’ha detto aveva una cresta leonina, perché sapeva bene che le donne con i capelli fini possono farlo molto di rado. Ovvero solo se la persona davanti a voi vi piace da impazzire perché siete pronte a correre il rischio di rovinare quella messa in piega, raggiunta con non si sa quale miracolo, oltre che a sporcare la chioma.

2. Allerta meteo

Se poi c’è il vento, tanto per restare nell’ambito “la vita non è un film” la fine inesorabile dei capelli puliti si palesa davanti a noi. Ma cosa ne sanno le ragazze con i capelli folti!

3. Tagli in e out

Le donne con i capelli fini sanno che esistono dei divieti. Iniziamo dal taglio dei capelli: no a quelli scalati e alle chiome XXL che apparirebbero subito come taglie XXS. Meglio un bob pari o un pixie cut.

4. Frangia, maneggiare con cautela

La frangia? Che capitolo dolente: per farla apparire gonfia si deve lavare ogni giorno. Meglio chiedere un ciuffo lungo.

5. Asciugare con cura

L’asciugatura è a testa in giù: con le dita si alzano le radici e quando si torna sù la chioma leonina appare per qualche istante prima di aggiustare il tutto con una spazzola. Ma che felicità!

6. La ricerca costante dei prodotti giusti

Shampoo, uno o due? Balsamo sì oppure una tantum? E un prodotto styling prima dell’asciugatura va bene oppure peggioro la situazione? Trovare i prodotti giusti richiede una laurea, anche ad “honoris causa” per chi riesce a trovare la formula esatta. Quella che, ad esempio, è stata brevettata nei laboratori della Phytho con la linea PhytoDensia composta da shampoo, maschera e siero rimpolpante. Il mix naturale a base di veronia del Madagascar, di semi d’uva, acido ialuronico e collagene di acaica permette di donare nuova corposità alla fibra capillare e prepara il cuoio capelluto alla nascita di tanti nuovi capelli morbidi e luminosi.