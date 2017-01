3 chignon per il 2017: scegli quello che fa per te!

Ammettiamolo, una delle soluzioni più quotate per il bad hair day (quelle giornate in cui i nostri capelli sono particolarmente … ribelli) è lo chignon!

Certo, esistono anche soluzioni differenti per questo problema , come la coda di cavallo, la treccia, il cappello, ma lo chignon resta sempre un’acconciatura decisamente pratica, elegante e ricercata!



L’anno nuovo, poi, vedrà fare da protagonisti tre tipi di chignon: messy, basso e bon ton !

Scopriamo insieme le tre varianti che saranno più in voga durante il 2017:

1) chignon messy: si tratta dello chignon (volontariamente) spettinato che potete realizzare quando, come e dove vorrete voi ! Vi occorre solamente un elastico, perché più i capelli saranno arruffati, più il messy chignon sarà perfetto !

2) chignon basso: è lo chignon che ci fa pensare alla donna mediterranea, super femminile e, magari, vestita di nero e con le labbra rosso fuoco . La donna icona di Dolce & Gabbana, per intenderci ! Per realizzarlo, vi basterà pettinare i capelli con la riga al centro, raccoglierli sulla parte bassa della nuca -dietro oppure di lato- ed arrotolare i capelli su sé stessi senza stringere troppo l’acconciatura.

3) chignon bon ton: il classico chignon da ballerina, alto, senza un nemmeno un capello fuori posto e perfettamente laccato ! Aiutatevi con tante forcine, in modo da far reggere l’acconciatura senza che scenda e si disfi !

A farsi spazio tra le acconciature del 2017, poi, saranno anche gli chignon con treccia! Si tratta di acconciature quasi fiabesche che ricordano le regali principesse Disney che più ci hanno fatto sognare ! Per realizzarli, potete aiutarvi con tantissimi tutorial YouTube che vi spiegheranno, passo per passo, come ottenere uno chignon con treccia davvero sensazionale !

Io ho realizzato un messy chignon con l’aiuto di due prodotti Phyto che ormai sono entrati a far parte della mia beauty routine:

1) HUILE SUPREME: a base di olio di macadamia, ottimo per ammorbidire capelli secchi e ribelli, soprattutto quando avrete necessità di maneggiarli per ottenere la pettinatura che più desiderate . Io l’ho applicato dopo lo shampoo sulle punte ancora umide, ho asciugato i capelli con spazzola e phon ed ho ottenuto una chioma brillante.

Nonostante abbia realizzato uno chignon spettinato, i miei capelli sono rimasti luminosi e davvero morbidi !

2)LAQUE MIROIR: lacca vegetale ottima per fissare la pettinatura e domare i ciuffi ribelli ! L’ho applicata sul mio chignon che, così, ha retto alla perfezione senza sporcare o incollare l’acconciatura .

Amo questa lacca proprio perché va via con un semplice colpo di spazzola, senza costringermi a lavare di nuovo i capelli !

Il mio consiglio è quello di provare a realizzare uno dei tre chignon del 2017 con l’aiuto di questi eccezionali prodotti Phyto, vi assicuro che i vostri capelli non ne risentiranno affatto ed, anzi, vi ringrazieranno per queste coccole beauty !