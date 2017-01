Molte donne con i capelli ricci ricorrono a un uso smodato di piastra e prodotti liscianti per poi rimpiangere i boccoli di una volta. Alla domanda “come recuperare il riccio?” si risponde con i prodotti giusti e con qualche tecnica da usare quando si asciugano le lunghezze.

I prodotti giusti per boccoli indimenticabili

Molti “ritrovati miracolosi” contengono alcol e siliconi che seccano i capelli. È importante leggere bene le etichette dei prodotti per evitare brutte sorprese lavaggio dopo lavaggio, come l’effetto fizz. In questo caso la linea Discipline Fluidéaliste di Kérastase è tutto ciò di cui si può avere bisogno: il binomio Pro-cheratina ed Elastina Idrolizzata dà vita alla formula giusta per ottenere una capigliatura elastica, che si traduce in riccioli morbidi, voluminosi e setosi. Importante l’uso di un balsamo che aiuti a districare e donare movimento fluido alle chiome come il Fondant Fluidealiste, una coccola per riportare in vita i boccoli.

Maschera settimanale, definizione vieni a me!

Quando i capelli sono piatti e secchi ci si chiede spesso come recuperare il delizioso boccolo. Si può ricorrere alle maschere una volta a settimana: ricche di oli idratanti naturali, consentono di maneggiare facilmente le lunghezze e di riequilibrare la struttura della chioma agendo in profondità.

Asciugare bene, un altro piccolo segreto

Tornare al vecchio diffusore può fare miracoli, ma non basta. Mai sentito parlare del clipping? Questa tecnica è particolarmente adatta a chi ha i capelli dal fusto molto corposo. Si pettinano le lunghezze, si dividono in 8 sezioni, poi si prende una ciocca sollevando delicatamente le radici: qui si posiziona il beccuccio piatto in modo che la radice sia sempre rialzata. Si procede così su tutta la testa, iniziando sempre dalla fronte fino alla base della nuca. Non resta che asciugare il tutto.

E cosa ne dite del metodo “rake and shake” ovvero rastrello e scossa? Anche in questo caso si pettinano i capelli umidi e si dividono in sezioni regolari piuttosto grandi. Prendiamo il prodotto leave-in e lo passiamo su ogni ciocca facendo scorrere le dita come un rastrello. Quando si arriva alla fine delle lunghezze si dà una “scossa” per ripristinare la forma originale del riccio. Diffusore alla mano si completa l’opera “recupera il riccio perduto”.

Guanciali di seta

Le lenzuola di cotone rendono i capelli secchi perché ne assorbono l’umidità: ecco una delle ragioni per cui diventano crespi. Le federe di seta invece coccolano i capelli fragili e soprattutto quelli secchi allontanando lo spettro dei fizzy hair: cercate di prediligerle!