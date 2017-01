Davanti allo specchio notiamo improvvisamente qualcosa che fino a ieri non c’era, notiamo un cambiamento improvviso: la comparsa dei primi capelli bianchi. Per fortuna abbiamo il parrucchiere che ci viene in soccorso ma l’impatto con i primi “fili d’argento” è indimenticabile. I motivi per cui compaiono sono diversi, legati alla genetica e anche ad alcune carenze vitaminiche. Avete mai sentito parlare della B12?

B12, piacere di conoscerti

Se nell’alimentazione abituale si è carenti di vitamina B12 possono comparire i capelli bianchi. Questa vitamina si trova nelle uova, nel salmone, nelle sardine, nel tonno, nello sgombro, nella carne bianca. Cambiamo il nostro regime alimentare: un aperitivo di meno per un po’ più di pesce oltre che far bene alla salute, può allontanare lo spettro dei capelli bianchi.

Melanina, pigmento fondamentale per le chiome

É importante per la pigmentazione della pelle ma anche della capigliatura: parliamo della melanina che tutti conosciamo e menzioniamo quando si parla di abbronzatura. Quando il corpo ne riduce sensibilmente la produzione, i capelli ne risentono: all’inizio diventano grigi, si indeboliscono e infine diventano bianchi.

La genetica in fatto di capigliatura

Il DNA racconta molto di noi e dei tratti della nostra famiglia, anche in fatto di capelli. Lo hanno dimostrato i ricercatori della University College di Londra che hanno preso in esame oltre 6300 latino americani con origini europee, africane e native americane. Dai campioni studiati è emerso come il gene Irf4, che si trova nel cromosoma numero 6, sia uno dei principali responsabili della comparsa dei capelli bianchi. Facciamo una piccola indagine in famiglia per capire quando sono comparsi i capelli bianchi ai genitori ma anche ai nonni.

Cattive abitudini

Uno dei grandi dibattiti aperti in fatto di capelli bianchi riguarda lo stile di vita. Se da un lato l’eccesso di nicotina e alcol comportano l’ingrigimento e l’indebolimento della capigliatura, dall’altra c’è il fattore stress. Basta guardare ai capi di Stato, per notare la progressiva comparsa dei capelli bianchi. Barack Obama ne è l’esempio perfetto tanto che sono state dedicate molte gallery fotografiche all’effetto “prima e dopo” dello stress sulla sua capigliatura. Si può fare come molte star e tingersi i capelli di un grigio brillante: luce al viso e problema risolto.