Il party di fine anno è alle porte e non avete ancora scelto l’acconciatura per chiudere in bellezza questo 2016? Tra le varie opzioni, una sempre valida è il semiraccolto: mixare praticità ed eleganza (senza correre il rischio di apparire troppo artificialmente ‘in tiro’) può essere la soluzione per molte di voi.

Certo, l’unico inconveniente è trovare idee originali e d’effetto per un genere d’acconciatura che – in molte credono – non lascia tanto spazio alla fantasia.

Ecco quindi 3 pettinature facili per Capodanno, all’insegna di un look semiraccolto, ma assolutamente non banale:

1. Il fiocco celebrativo. Dato il periodo festoso, niente ci sembra più appropriato di un’acconciatura a fiocco; sì, proprio a fiocco, come quello dei regali. Prendete due grosse sezioni di capelli partendo dall’alto, una a destra e una a sinistra del capo. Raccoglietele dietro la nuca con un elastico e fate uno chignon elementare. Poi, inserite le vostre dita nell’acconciatura per dividere il raccolto a metà e, infine, fate girare una ciocca (presa dai capelli sciolti) attorno al fiocco per fissare tutto come se fosse un nastro. Per far rendere al meglio questo look sarebbe opportuno avere capelli lunghi, ma è fattibile (e d’effetto!) anche per le medie lunghezze. Lacca a go go, come Infinium di L’Oréal Professionnel, l’ahirspray dal fissaggio soft ma forte, vi aiuterà a tenere il tutto sotto controllo.

2. Capodanno retrò. Un’idea potrebbe essere andare sul ‘classicone’. Perché non unire l’eleganza 50’s & 60’s di Brigitte Bardot alla praticità di un semiraccolto? Ecco allora che nasce il semiraccolto con bouffant. Per realizzarlo, cotonate i capelli sul retro del vostro capo con un pettine a denti stretti e fissate il volume con una buona lacca. A questo punto, prendete delle sezioni di capelli dai lati del capo e congiungetele con un fermaglio appena sotto la nuca. Se volete concludere in bellezza, date una mossa alle ciocche che avete lasciato sciolte con un ferro per boccoli.

3. Semiraccolto a lisca di pesce. Questa acconciatura vi da l’opportunità di mescolare un semiraccolto e una treccia intrigante come quella a lisca di pesce. Per realizzarla, iniziate raccogliendo con un elastico i capelli della parte superiore del vostro capo (come per un normale semiraccolto). A questo punto, procedete intrecciando solo la sezione raccolta. Per chi non sapesse come fare una treccia a lisca di pesce: dividete i capelli in 2 ciocche al posto che 3 e, da ogni ciocca, ricavatene una più piccola di volta in volta da far passare sopra le due principali. Infine, aiutandovi con le mani, allargate un po’ la treccia con delicatezza fino ad appiattirla et voilà, l’acconciatura è pronta!