Che sia il cenone in famiglia, la festa chic con le amiche, la serata romantica col partner o la scatenata discoteca post-brindisi, ogni occasione è buona per un look con lo chignon. Dopo aver spopolato per tutto il 2016 nel mondo femminile (e pure maschile, a dir la verità) questo elegante e pratico raccolto è pronto ad adornare i nostri capi per le feste.

Lo chignon ha il pregio di allungare il collo e di regalare un portamento sicuro: pettinate così, sembrerete più slanciate e apparirete padrone di una postura perfetta. Mica male, soprattutto se si vuole fare colpo su qualcuno…

Ecco le 3 idee per uno chignon perfetto:

1. Chignon annodato. Questa acconciatura dall’effetto assicurato non è troppo difficile da realizzare e potrete farla vostra in breve tempo. Iniziate raccogliendo la chioma in una coda da cavallo morbida. Poi sezionatela in due ciocche: una più grande e una più piccola, con proporzioni più o meno di 2/3 e 1/3. Avvolgete la sezione più grande attorno all’altra in uno chignon e assicuratela con delle forcine. Ora avvolgete a sua volta la ciocca più piccola attorno all’altra e, per fissare il tutto, annodate la parte finale delle due sezioni. Questa acconciatura si presta particolarmente a chiome lunghe e voluminose e, data la sua natura morbida, addolcisce i lineamenti del volto.

2. Chignon alto e rovesciato. Perfetto per avere un’aria da First Lady della serata: estremamente elegante, ma non così impegnativo da essere relegato solo a matrimoni o eventi ‘one shot’. Separate una sezione di capelli sopra al vostro capo partendo dall’area delle tempie. Con la rimanente chioma, formate una coda da cavallo stretta e alta e, dopo aver creato un buco appena prima dell’elastico, fatela passare dal basso verso l’alto, dando vita a un nodo. Cotonate la parte di chioma libera e fissatela con delle forcine appena sotto il nodo. Infine recuperate la sezione iniziale, fatela ruotare una volta su sé stessa e congiungetela allo chignon inserendola nel buco dove avevate fatto passare la coda da cavallo. Fissate tutto con una buona lacca, come Infinium di L’Oréal Professionnel, dalla tenuta fessibile ma forte e duratura, e la vostra acconciatura sarà pronta!

3. Chignon basso e voluminoso. Se le precedenti acconciature vi sembrano troppo intricate e complicate, questa potrebbe fare al caso vostro. Iniziate raccogliendo i capelli dalla parte superiore del vostro capo come per un semiraccolto. Cotonate la chioma rimanente per renderla più voluminosa e raccoglietela in uno chignon semplice che dovrete poi allargare aiutandovi con le mani. Ora sciogliete il semiraccolto e dividetelo in due sezioni, una per lato. Prendete la sezione di sinistra, avvolgetela attorno allo chignon facendola passare sopra e fissatela. Ripetete la procedura con la sezione di destra e fermate il tutto con delle forcine. Infine, liberate qualche ciocca per incorniciare il viso e sarete pronte per la serata!