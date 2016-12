Le festività sono belle anche perché ci concedono la libertà di provare quei look che non abbiamo mai il tempo (o il coraggio) di azzardare.

Un must su cui tutte fantastichiamo sono le trecce: sempre così belle ed eleganti quando le vediamo portate da altre donne, sempre così impegnative quando proviamo a farle noi.

Il Capodanno non è forse un’occasione veramente adatta per metterci un po’ di olio di gomito e non lasciarsi sconfiggere da pigrizia e sconforto? Dopotutto è anche la giornata dei buoni propositi per l’anno che verrà!

Ecco qualche idea elaborata e appariscente (ma non così difficile) per acconciature con trecce:

1. Treccia morbida alla francese. La french braid è un classico dell’estate, un’acconciatura pratica e fresca. Questa particolare variante, tuttavia, può renderla elegante e adatta a occasioni importanti anche d’inverno. La prima cosa da fare è prendere una grande ciocca di capelli dalla cima della nuca, dividerla in 3 e iniziare a intrecciare. Dopo il terzo nodo, prendete una ciocca dal lato sinistro del vostro capo, una dal lato destro e inseritele nella treccia. Continuate con altri 3 nodi e ripetete l’operazione delle ciocche per altre due volte. Ora non vi resta che fermare tutto con un elastico. I capelli davanti vengono lasciati liberi di incorniciare il volto e il modo in cui è strutturata l’acconciatura la rende rilassata e per niente tirata (rischio concreto quando si parla di trecce).

2. Treccia a 4 strati sul lato del capo. Qui la questione si fa leggermente più complicata, ma comunque fattibile. Prendete una grande ciocca dalla parte alta del vostro capo, più o meno dietro al ciuffo, scegliendo uno dei due lati. Dividete la ciocca in due parti uguali e ognuna di queste parti in altre due, in modo da trovarvi con quattro parti uguali. Partendo da sinistra come punto di riferimento, incrociate la seconda ‘sottociocca’ sopra alla prima e la quarta sopra alla terza. Fatto questo incrociate la prima ciocca sopra alla quarta. A questo punto, ripetete tutto il procedimento fino a raggiungere la fine dei capelli e fermate con un elastico. Passate la treccia attorno al vostro capo, direzionandola verso il basso, e fissatela con delle forcine sotto ai capelli lasciati sciolti: sarete splendide come una principessa del medioevo.

3. Treccia stretta olandese. La treccia olandese crea un effetto molto particolare: sembra infatti sia fatta al contrario. Questa variante coinvolge tutti i capelli del capo e vi farà apparire davvero impeccabili. Iniziate prendendo una sezione di capelli a partire dalla fronte fino a raccogliere tutti quelli sulla cima del capo. Dividete la sezione in 3 parti uguali e poi, invece di incrociarle l’una sopra l’altra, incrociatele facendole passare ogni volta sotto. Subito dopo la prima intersezione, prendete una ciocca per ogni lato e inseritela nelle ciocche della sezione precedente. Continuate questo lavoro, prendendo di volta in volta le ciocche dai lati, fino ad aver raccolto tutti i capelli. Non vi rimane ora che fissare l’acconciatura con un elastico.

Per tutte e tre un prodotto che dà texture ai capelli è il vostro alleato per la serata, provate con Spray à Porter di Kérastase, che aiuta a modellare i capelli più facilmente nell’acconciatura destrutturata, e non, desiderata. Buona serata!