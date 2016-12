La warrior braid, il look rock per Capodanno

È scontato dirlo, il 2016 è stato l’anno delle trecce. Allora perché non celebrare la sua chiusura con un look che riprende lo stile celtico, vichingo dei guerrieri con la “warrior braid”? Un hairstyle aperto a interpretazioni personalizzate dall’allure rock, facile da ricreare ma trendy e d’effetto. Perfetta con un abito da sera lungo, come alternativa al raccolto, o con jeans e un top scintillante, perché la treccia riesce a rendere di classe un outfit più casual. Imparate a realizzare quella che vi proponiamo, due in verità che confluiscono in una sola, seguendo questi semplici step proposti dall’hairstylist Simone Pederiva per Class, che usa prodotti L’Oréal Professionnel.

E non dimenticate: per catturare la vostra preda di fine anno abbinate la warrior braid a smoky eyes magnetici. Happy New Year e guardate il video.