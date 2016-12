Idea raccolto: lo chignon fatto con la treccia

Vi piacciono i raccolti, ma ne volete uno speciale per le feste? Provate lo chignon consigliato da L’Oréal Professionnel, realizzato partendo da una treccia, vi darà un’allure bon ton e per realizzarlo basteranno 5 passaggi e pochissimi minuti. Armatevi solo di una lacca, Infinium Pure 6 L’Oréal Professionel, la lacca ipoallergenica, ultra fine ed extra asciutta che offre un alto fissaggio senza indurire il capello, per creare ogni tipo di styling. Inoltre, è inodore, quindi non si confonde con il vostro profumo.

Ecco i 5 step per realizzare l’acconciatura:

#1 Raccogliere i capelli in una coda alta sulla testa

#2 Creare una treccia

#3 Fissare la tenuta con la lacca Infinium Pure 6

#4 Avvolgere la treccia alla base della coda e fissarla con delle forcine

#5 Vaporizzare un ultimo soffio di lacca per fissare lo chignon