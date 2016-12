Hairstyle messy, come le francesi

Quante volte abbiamo pensato: “Ma come fanno le francesi a mostrare sempre quel certo-non-so-che, in ogni momento e in ogni occasione?”. Un look décontracté, che tradotto nel linguaggio hair care significa anche “messy”, “fintamente spettinato” e “casuale”. Come può essere il mosso di una chioma lunga o medio-lunga, all’apparenza spettinato, in realtà risultato di un lavoro di styling eseguito con phon, mani e un prodotto speciale messo a punto da L‘Oréal Professionnel che già dal nome la dice lunga: Messy Cliché, uno spray definizione texturizzante, effetto spettinato disinvolto per capelli fini.

Ecco gli step per realizzare questo look:

#1 Vaporizzare lo spray Messy Cliché di Tecni.Art L’Oréal Professionnel sulle lunghezze pre-asciugate

#2 Creare due trecce

#3 Espanderle delicatamente e leggermente

#4 Asciugare lo spray Messy Cliché con il phon

#5 Fissare le trecce con il calore di una piastra

#6 Sciogliere le trecce stropicciandole con le mani sulle punte

#7 Fissare la tenuta con la lacca Infinium 6 Pure

Et voilà, siete pronte per una serata importante, un incontro speciale o anche semplicemente per ricevere ospiti a casa.