Acconciature capelli: crea il braided chignon con l’aiuto di un’amica

Trecce e chignon, un connubio vincente! Come nel caso dell’acconciatura braided chignon, realizzata con due trecce alla francese laterali, dall’effetto molto chic. Ricreare da sola una simile pettinatura può tuttavia non essere pratico. Per ottenere il massimo del risultato, converrà chiedere aiuto a un’amica, avvalendosi anche della preziosa collaborazione di alcuni prodotti Phyto, studiati proprio per garantire uno styling ad alta definizione.

Gli step necessari? Sono otto:

#1 Mixa sul palmo della mano una noce di Phyto7 e Phytolisse e applicalo sulle lunghezze.

#2 Fai la riga da una parte

#3 Tieni una piccola ciocca davanti al viso

#4 Crea due trecce alla francese da entrambi i lati

#5 Unisci i due lati in una coda bassa

#6 Avvolgi la coda fino a creare uno chignon

#7 Attorciglia l’ultima ciocca e fissala sul lato

#8 Vaporizza Phytolaque Miroir per un fissaggio finale

Pronta per sfoggiare il tuo nuovo hairstyle?